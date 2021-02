Toeschouwers vanaf zaterdag toch niet meer welkom bij Australian Open

De tennissers genoten de afgelopen dagen in Melbourne juist volop van het spelen voor publiek. Zelfs Rafael Nadal, ook al kreeg hij een middelvinger van een vrouwelijke toeschouwer.

"Grote en kleine professionele sportevenementen zullen nu in wezen weer functioneren als een werkplek. Maar ze zullen zich niet meer lenen voor entertainment", aldus Andrews.

Tijdens de Australian Open mochten er dagelijks 30.000 toeschouwers naar binnen, de helft van wat mogelijk was. Die kaarten werden overigens bij lange na niet verkocht.

De poorten van Melbourne Park blijven vanaf zaterdag voor minimaal vijf dagen gesloten voor publiek. Staatspremier Daniel Andrews heeft een lockdown aangekondigd in Victoria, nadat er dertien coronagevallen zijn gemeld met de zeer besmettelijke Britse variant.

De staat Victoria is met afstand het zwaarst getroffen deel van het land, met ruim twee derde van het totaal aantal coronabesmettingen in Australië. Door zeer streng op te treden, is het land nu praktisch coronavrij.

Positieve tests

Vorige week woensdag weden nog 600 tennissers, coaches en andere betrokkenen bij de Australian Open direct in quarantaine geplaatst door één besmette hotelmedewerker.

Op het toernooi zelf werden overigens weinig positieve tests geregistreerd. De tennissers en hun begeleiders moesten bij aankomst in Australië eerst twee weken verplicht in een hotel verblijven.

Theoretisch gezien zouden de halve finales en finales op de Australian Open weer met een gelimiteerd aantal fans op de tribunes kunnen worden gespeeld.