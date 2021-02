Kabinet: middelbare scholen voorrang bij versoepeling • Deel woonzorgcentrum Haren besmet

Maandag gaan de vaccinaties bij huisartsen van start. Dat gebeurt met het AstraZeneca-vaccin, dat vandaag voor het eerst in Nederland is ingezet. De huisartsen in de provincie Zeeland trappen af. Later in de week volgt Limburg, en daarna wordt zo veel mogelijk van de zuidelijke naar de noordelijke provincies gewerkt, meldt het RIVM.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van het vaccin worden eerst alle mensen uitgenodigd die in 1956 of 1957 geboren zijn. Daarnaast worden in deze ronde ook groepen gevaccineerd die een groot risico lopen. Het gaat hierbij om mensen met het syndroom van Down en om mensen met morbide obesitas, met een zogeheten bmi van boven de 40. Ook worden medewerkers van huisartsenpraktijken ingeënt. Huisartsen zijn eerder al gevaccineerd met het middel van Moderna.

Het RIVM zegt dat het de bedoeling is om alle bovengenoemde groepen in februari en maart uit te nodigen.