Horecaondernemers somber over toekomst • Eerste AstraZeneca-prik gezet

Zo'n 15 procent van de ondernemers in de horeca denkt het nog maximaal twee maanden uit te houden, als de huidige coronasituatie aanhoudt. Dat meldt het CBS in samenwerking met onder meer ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland. Een kwartaal eerder was dit nog 7 procent.

41 procent van de ondernemers in de horeca verwacht het niet langer dan vijf maanden vol te houden. Een derde van de horecaondernemers denkt nog zeker een jaar of langer te kunnen blijven bestaan, ook met de huidige coronamaatregelen.

Het grootste deel van de horecaondernemers denkt in 2020 rode cijfers te hebben geschreven: bijna 70 procent. 14 procent van de horecazaken sluit het jaar ondanks alle coronabeperkingen wel met winst af, zo is de verwachting. De rest behaalt geen noemenswaardige winst of verlies (7,3 procent) of weet het niet (9 procent).