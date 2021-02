EMA: aangepaste vaccins sneller beoordelen • Marine blijft voorlopig aan wal

De Chinese overheid heeft geweigerd om de wereldgezondheidsdienst WHO ruwe data te geven over de eerste coronabesmettingen in het land. Dat schrijft de Wall Street Journal op basis van onderzoekers van de WHO.

Volgens de gezondheidsdienst kunnen de data helpen om te bepalen hoe en wanneer het virus zich in een vroeg stadium verspreidde in China. De Nederlandse viroloog Koopmans van de WHO wil daarnaast onderzoeken of er vóór december 2019 al kleinere uitbraken met het coronavirus in China waren. Dat wil ze doen door Chinese bloedbanken te onderzoeken. Koopmans maakte deel uit van een team dat in China was om de bron van het virus te herleiden.

Volgens Koopmans ligt het voor de hand om te kijken bij bloedbanken die in de herfst van 2019 monsters namen in de regio Wuhan. Over toegang tot de bloedbanken wordt nog gesproken met China.