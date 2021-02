Eerste AstraZeneca-prik gezet • 'Vier carnaval thuis'

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch roept carnavalsvierders op het feest thuis te vieren. "Neem je verantwoordelijkheid en volg de coronamaatregelen", zegt hij op Twitter. "Zo helpen we elkaar het best: ondernemers, inwoners en de zorg."

Vanwege de coronacrisis zijn de carnavalsfestiviteiten van de komende dagen afgelast. Ook in Den Bosch (Oeteldonk) is dat het geval. In de binnenstad van de Brabantse hoofdstad geldt al enige tijd een alcoholverbod, en dat geldt in de periode van carnaval ook voor de dorpskernen Empel, Nuland, Rosmalen en Vinkel. Ondernemers mogen wel alcohol verkopen, maar alleen voor gebruik thuis.

Ook de Oeteldonksche Club en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Bosch roepen mensen op het feest thuis te vieren. "Kom niet naar de binnenstad, want er is niets te doen. Volg de coronamaatregelen, zodat we hopelijk volgend jaar weer echt met zijn allen voluit carnaval kunnen vieren."

Volgens de gemeente zijn er best mogelijkheden om carnaval online te vieren. "Informeer hierover bij je carnavalsvereniging. Ook de lokale omroep DTV Den Bosch zendt iedere dag iets uit over carnaval."