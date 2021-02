Australian Open verder zonder publiek • Vaccinatie Waddeneilanden start dinsdag

Er is vanaf morgen geen publiek meer welkom bij de tenniswedstrijden van de Australian Open in Melbourne Park. Dat is besloten door Daniel Andrews, de minister-president van de staat Victoria. Hij heeft een vijfdaagse lockdown afgekondigd vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in Melbourne.

Tot nu toe mochten er dagelijks 30.000 mensen op de tribunes naar de wedstrijden kijken, een derde van het gebruikelijke aantal toeschouwers.

Er zijn tot op heden bij het toernooi weinig positieve tests. De tennissers en hun begeleiders moesten bij aankomst in Australië eerst twee weken in quarantaine.