D66 wil 10 miljard extra steken in onderwijs en kinderopvang

D66 wil de komende kabinetsperiode 7 miljard euro extra steken in het onderwijs en 3 miljard euro in het gratis maken van de kinderopvang. Het AD schreef er vanochtend over en lijsttrekker Kaag gaf een toelichting in het NOS Radio 1 Journaal. Net als bij eerdere verkiezingen wil D66 zich hiermee op de kaart zetten als dé onderwijspartij.

"De kansongelijkheid is dusdanig dramatisch in Nederland dat we nu echt moeten ingrijpen als we een fijne toekomst voor iedereen willen zien. Dat betekent onderwijs, onderwijs, onderwijs", zei Kaag op de radio.

Studiebeurs

De miljarden voor het onderwijs moeten worden gestoken in het gelijktrekken van salarissen van basisschoolleraren en docenten in het middelbaar onderwijs, een plan dat in het verkiezingsprogramma staat. Dat geldt ook voor de invoering van een studiebeurs van minimaal 300 euro per maand. In 2014 steunde D66 de invoering van het leenstelsel, dat de basisbeurs verving. "Maar veel studenten ervaren een enorme barrière om een schuld aan te gaan. Wij zijn om", zei de D66-lijsttrekker.

Verder moeten er kleinere klassen komen en kinderen op scholen in achterstandswijken moeten een gratis schoolmaaltijd krijgen. In eerdere onderwijsplannen was een gratis maaltijd voor alle leerlingen opgenomen. Dat bleek te duur, erkent Kaag. Met de overige 3 miljard moet de kinderopvang vier dagen in de week gratis toegankelijk worden.

Belasting op grote vermogens

Om de plannen mogelijk te maken, wil de partij een belasting op grote vermogens en op vervuilende bedrijven instellen. Daarnaast pleit Kaag ervoor om de staatsschuld te laten oplopen: "Daar is ruimte voor binnen de Europese begrotingsregels We moeten nu investeren om anders uit deze crisis te kunnen komen. Als we nu gaan beknibbelen op onderwijs, dan komen we nooit uit de crisis en zullen we een ongelijker land worden."

Het voorgestelde extra bedrag van 10 miljard euro is bijna evenveel als de overheid elk jaar aan Defensie uitgeeft (11 miljard). Op de vraag of de 10 miljard voor D66 een breekpunt is in de formatie, antwoordde Kaag: "Er zijn weinig absolutismen in het leven behalve de dood. Laten we eerst de verkiezingen ingaan en zetels halen en aan de formatietafel gaan zitten. Onderwijs is in ieders belang."