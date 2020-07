Sevilla op drempel CL, promotie Cádiz brengt 41-jarige captain in extase

Luuk de Jong mocht acht minuten voor tijd invallen tegen Mallorca, dat door de nederlaag weinig perspectief heeft op een langer verblijf in de Primera División. Na een ongelukkige handsbal van Alejandro Pozo had Lucas Ocampos de sterkere thuisclub vlak voor rust vanuit een penalty op voorsprong gezet.

Pas in de slotfase stelde Youssef En-Nesyri de overwinning veilig na een verre uittrap van zijn keeper Yassine Bounou, waardoor Sevilla nu in punten de derde plaats deelt met Atlético Madrid.

Cádize na 14 jaar terug op hoogste niveau

Komend seizoen keert Cádiz terug op het hoogste niveau in Spanje. De ploeg speelde in 2006 voor het laatste op het hoogste niveau. De promotie is vooral voor doelman Alberto Cifuentes bijzonder. Met de overgang naar de Primera División gaat namelijk zijn grote wens in vervulling.

De aanvoerder van Cádiz is al 41 jaar, maar speelde nog nooit in de Primera División. Na een voetballeven in de lagere klassen dacht hij al hardop aan zijn pensioen, tot hij vijf jaar geleden verleid werd tot een laatste avontuur.

Cifuentes, die begin deze eeuw bij Mallorca derde keeper was achter onder anderen Sander Westerveld, hield het bij geen enkele club zo lang vol als bij Cádiz. Zijn contract is al verlengd tot de zomer van 2021.

Alberto Cifuentes droomt van promotie met Cádiz: