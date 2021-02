Militaire regime Myanmar scheldt straffen van duizenden gevangenen kwijt

De militaire legerleiding van Myanmar heeft ruim 23.000 straffen van gevangenen kwijtgescholden, melden de staatsmedia.

De gevangenen worden vrijgelaten ter gelegenheid van een nationale feestdag, zei de militaire leider Min Aung Hlaing in een verklaring. Daarin werd verder gezegd dat Myanmar "een nieuwe democratische staat met vrede, ontwikkeling en discipline aan het vestigen is" en dat de gevangenen "tot fatsoenlijke burgers worden gemaakt ten goede van het volk om menselijkheid en mededogen te creëren".

Demonstraties

Vorige week maandag greep het leger onder leiding van juntaleider Min Aung Hlaing de macht in Myanmar, dat pas sinds 2016 een burgerregering had onder leiding van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. Daarvoor was Myanmar decennialang een militaire dictatuur.

Sindsdien wordt er in de grootste steden van Myanmar, Yangon en Mandalay, gedemonstreerd, net als in de hoofdstad Naypyitaw. De demonstranten laten zich niet afschrikken door het harde optreden van de autoriteiten en ook niet door de coronaregels, die bijeenkomsten van meer dan vijf personen verbieden.

De mensenrechtenraad van de VN houdt vandaag een ingelaste vergadering over de staatsgreep in het land.

Facebook

Sociale media spelen bij de demonstraties een belangrijke rol. Foto's en video's van de gebeurtenissen die niet op de staatstelevisie worden getoond, vinden online wel hun weg. De legerleiding sommeerde providers eerder al om Instagram en Twitter te blokkeren. Het internet was een tijdje afgesloten.

Volgens Facebook verspreidt de legerleiding misinformatie via het platform. Het bedrijf zegt de berichten van het leger te beperken. De berichten worden niet meer aanbevolen aan andere gebruikers en kunnen zich zo minder snel verspreiden. De maatregel geldt voor alle Facebookpagina's en profielen van het leger.