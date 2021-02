'Boa Bond en politie vrezen voor schaatsdrukte, mogelijk gebieden dicht'

De Nederlandse Boa Bond en politievakbond ACP maken zich zorgen over de mogelijke drukte komend weekend in de schaatsgebieden. De bonden verwachten dan ook dat ingrijpen nodig zal zijn. Dat zeggen zij tegen de Telegraaf.

De veiligheidsregio's zouden al rekening houden met zo'n scenario, zegt Gerrit van der Kamp, voorzitter van politiebond ACP. Hij hoopt dat de drukte zich zal spreiden: "Anders gaan volgens de signalen die ik heb de veiligheidsregio's begrenzen." In zo'n situatie moeten boa's, politieagenten en verkeersregelaars de toestroom van schaatsers reguleren. "Ik schat in dat dat op tal van plekken gaat gebeuren", zegt Van der Kamp.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, waarschuwt dat bij grote drukte regio's kunnen worden afgegrendeld. "Dan wordt er ook opgetreden en geverbaliseerd."

Ook Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond, houdt rekening met forse drukte en zegt dat burgemeesters in dat geval moeten ingrijpen. Dat gebeurde afgelopen voorjaar ook al, zo wijst Kuin er in de krant op. Toen werden wegen naar en parkeerplaatsen bij het strand en bij natuurgebieden afgesloten.

Maatregelen in regio Wijdemeren

Behalve de autoriteiten uiten ook de hulpdiensten hun zorgen. De brandweer Gooi en Vechtstreek vreest voor een toestroom in de regio bij Wijdemeren, een geliefde schaatsplek. Gisteren trof de gemeente Wijdemeren maatregelen om de drukte rond de Loosdrechtse, de Ankeveense en de Kortenhoefse Plassen in te perken. Er zijn wegen afgesloten en er gelden omleidingen.

Woensdag greep de politie al in het Nijmeegse Kronenburgerpark in omdat het daar te druk was. In het park kwamen groepen jongeren samen voor sneeuwfeestjes. In Arnhem werden diezelfde dag bezoekers uit het Sonsbeekpark weggestuurd.