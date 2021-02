Tweede bekerfinale in twee weken nog ver weg voor Athletic

Athletic Club heeft in de heenwedstrijd tegen Levante in de halve finales van de Copa del Rey met pijn en moeite gelijkgespeeld: 1-1. Daarmee krijgen de Basken nog een zware taak om in de return op 4 maart in Valencia de tweede opeenvolgende bekerfinale van het seizoen te bereiken.

In Bilbao zette Gonzalo Melero de bezoekers na beroerd verdedigen van Athletic op voorsprong. Na rust stond Levante constant onder druk, maar voorkwam doelman Dani Cardenas met reddingen op pogingen van Iñaki Williams en Álex Berenguer Baskische goals. Alleen Iñigo Martínez vond in de 58ste minuut het net.