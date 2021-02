Kan Mario Draghi voor de tweede keer Italië redden?

Whatever it takes. In de zomer van 2012, midden in de eurocrisis, beloofde toenmalig president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, alles te doen om het financiële systeem overeind te houden.

Met zijn toespraak wist Draghi de financiële markten te kalmeren en uiteindelijk de euro te redden. Door het op grote schaal opkopen van schulden hield de ECB de economieën overeind van zuidelijke landen, waaronder Draghi's eigen Italië.

En nu krijgt hij opnieuw de taak Italië uit een crisis te leiden. Dit keer als premier. Hij krijgt de steun van vrijwel het hele parlement om een nieuwe regering te vormen. "Italianen zijn misschien sceptisch maar toch is er hoop", zegt historicus en Italië-kenner Pepijn Corduwener. "Draghi heeft tijdens de eurocrisis de EU gered, en daarmee ook Italië. Hij heeft veel persoonlijk prestige en is als technocraat iemand die boven de niet altijd geliefde politici staat."

Weet hoe de hazen lopen

Als iemand Italië vooruit kan helpen, is het Draghi wel, zegt oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Hij werkte tijdens de eurocrisis nauw samen met Draghi. "Hij heeft een enorme staat van dienst en enorm gezag. Hij heeft zo lang gefunctioneerd in de politieke omgeving van Rome en daarna in de Europese Unie. Hij weet heel goed hoe de hazen lopen."

Dijsselbloem is duidelijk niet de enige die er zo over denkt. Het nieuws dat Draghi mogelijk premier wordt, was al genoeg om de rente op Italiaanse staatsleningen flink omlaag te stuwen - een teken dat de financiële markten alle vertrouwen hebben in hem.