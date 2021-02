Duizenden mensen willen nieuwe K3-ster worden, van wie een kwart man

Het management van K3 wordt overspoeld met aanmeldingen van mensen die het nieuwe lid van de bekende meidengroep willen worden. Afgelopen dinsdag maakte K3-lid Klaasje Meijer bekend het trio te verlaten, waarna Studio 100 op zoek moest naar een opvolger.

Het entertainmentbedrijf heeft sindsdien bijna 9000 inschrijvingen binnengekregen. Hoewel Klaasje 'de blonde' van de popgroep was, hoeft haar opvolger niet per se blond of een vrouw te zijn. Een kwart van de geïnteresseerden is een man.

Studio 100, het muzieklabel van K3, is overdonderd door de massale interesse voor de kindstervacature. Tegen Het Laatste Nieuws spreekt een woordvoerder van een hype. Het bedrijf is in gesprek met SBS6 en de Vlaamse zender VTM om een talentenjacht te organiseren.

De meidengroep werd in 1998 opgericht en bestond oorspronkelijk uit Karen, Kristel en Kathleen. Ook na hun vertrek werd via een tv-afvalrace naar nieuwe K3-leden gezocht. In de verschillende samenstellingen zijn er tientallen albums, films, musicals en televisieseries verschenen. Bekende K3-hits zijn Mamasé, Blub ik ben een vis en Oma's aan de Top.

Op sociale media zijn tal van kansrijke audities voor het nieuwe K3-lid te vinden: