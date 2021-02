Proef met poststemmen in Den Haag mislukt: meer dan de helft ongeldig

Een groep senioren uit Den Haag heeft vandaag het poststemmen uitgeprobeerd. Dat viel nog niet mee: meer dan de helft bracht een ongeldige stem uit, meldt Omroep West. Onderzoeksleider Jacques de Wit maakt zich grote zorgen: "Als deze aantallen zich landelijk vertalen, dan wordt het een drama."

Vanwege de coronapandemie mogen 70-plussers per brief hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. De kiezers die gebruikmaken van briefstemmen, kunnen hun stem afgeven op door de gemeente aangewezen locaties of per post versturen naar het briefstembureau in hun gemeente. Naar schatting zijn er 2,4 miljoen kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder.

De Wit, van de hulporganisatie Leer Zelf Online, zegt dat de proefpersonen die fout hadden gestemd bijvoorbeeld hun stempas niet hadden ondertekend of de pas niet in een goede envelop hadden gedaan.

'Inzetten op extra duidelijke communicatie'

"Wat ik ernstig vind, is dat de mensen dachten dat ze alles goed hadden gedaan", zegt De Wit. "Ze waren opgelucht en vonden het allemaal eenvoudig."

De Wit is dan ook huiverig als het poststemmen in maart praktijk wordt. "In Nederland mogen straks een paar miljoen mensen per post stemmen en 40 procent geeft aan dat te doen. Als we de lijn doortrekken naar de proef, dan bestaat de kans dat van 650.000 mensen de stem ongeldig is."

Volgens De Wit kan het briefstemmen niet meer gestopt worden. "Alle spullen liggen al bij de drukker. Dus daar is niets aan te veranderen. Je moet nu dus gaan inzetten op extra duidelijke communicatie naar de groep die dit mag doen."

In een nagebouwd stemlokaal mochten een groep senioren testen hoe het briefstemmen werkt: