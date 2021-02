F1-coureur Alonso in ziekenhuis na verkeersongeluk in Zwitserland

Autocoureur Fernando Alonso is tijdens trainingstocht op de fiets in Zwitserland betrokken geraakt bij een ongeluk, zo meldt zijn team Alpine F1. De 39-jarige Spanjaard ligt in het ziekenhuis, maar is bij bewustzijn en maakt het volgens zijn team goed. Hij ondergaat vrijdag verder medisch onderzoek.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport bericht dat de Spaanse autocoureur tijdens een fietsrit bij Lugano werd aangereden door een auto en dat de eerste onderzoeken wijzen op meerdere botbreuken. Dat zou slecht nieuws betekenen voor Alonso's voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

De wereldkampioen van 2005 en 2006 keert dit jaar na twee jaar afwezigheid terug in de Formule 1. Met de Fransman Esteban Ocon vormt hij het coureursduo van Alpine F1. Het nieuwe seizoen begint op 26 maart in Bahrein.