Milan houdt concurrent Napoli van zege, Schöne goud waard voor Genoa

Linksback Theo Hernández zette Milan op voorsprong door bij de tweede paal hard via de grond raak te trappen, waardoor de bezoekers ineens de zesde plaats virtueel in handen kregen.

Oud-Ajacied Lasse Schöne bepaalde met een vrije trap van 25 meter de eindstand op 2-0, nadat Lago Falque dat via een penalty al had verzuimd te doen.

De openingstreffer werd gemaakt door Goran Pandev, die aan zijn tweede jeugd bezig is in de Italiaanse havenstad. De Noord-Macedoniër wordt deze maand 37, maar zijn scherpte voor de goal is er met de jaren niet minder op geworden.

Pandev was op zijn oude dag ook al teruggekeerd in de nationale ploeg, waarmee hij door de goede prestaties in de Nations League nog in de race is voor een EK-ticket.