Schöne keert terug in de eredivisie en tekent bij sc Heerenveen

Lasse Schöne maakt het seizoen af bij sc Heerenveen. De 34-jarige Deen zat sinds vorige maand zonder club, nadat hij zijn verbintenis bij Genoa had laten ontbinden.

Middenvelder Schöne stond in 2005 al onder contract bij de Friezen, maar kwam toen, na een periode in de jeugd, niet verder dan het tweede elftal. Via De Graafschap en NEC transfereerde hij in 2012 naar Ajax, waar hij zeven succesvolle jaren kende.

Zijn overgang naar Genoa in 2019 verliep minder gelukkig. In het eerste seizoen speelde hij nog 25 wedstrijden, maar dit seizoen kwam hij niet in de plannen van de trainer voor. Schöne trainde sinds de winterstop mee met Ajax en hoopt komende zomer op deelname aan het EK.