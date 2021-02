Teleurstellende trip basketbalsters krijgt staartje met coronabesmettingen

De teleurstellende trip naar Slowakije heeft voor vier van de Nederlandse basketbalvrouwen een vervelend staartje gekregen. Zij zijn met een coronabesmetting teruggekeerd uit Piestany, waar Oranje zaterdag het EK misliep.

Het gaat om twee speelsters die in het buitenland spelen en twee die in de Nederlandse competitie actief zijn, meldt de basketbalbond op haar website. Drie speelsters hebben "lichte griepklachten". Uit voorzorg zijn ook alle andere speelsters en stafleden in thuisquarantaine gegaan.

Zes uur op vliegveld

Hoewel de bond zegt dat het onduidelijk is waar het viertal besmet is geraakt, leeft het vermoeden dat dit tijdens "het noodgedwongen langere verblijf op de luchthaven van Wenen" is gebeurd. De ploeg moest zes uur op het vliegveld wachten vanwege een door sneeuwval geannuleerde vlucht.

De basketbalsters grepen zaterdag naast een ticket voor de Europese titelstrijd, later dit jaar, door met 61-50 te verliezen van Slowakije, waar een zege vereist was.