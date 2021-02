Amsterdam na brexit ineens beurshoofdstad van Europa

Wie aan beurshandel denkt, denkt al snel aan de Londense City. Maar na een spectaculaire inhaalslag is Amsterdam de Britse hoofdstad voorbijgestreefd: sinds begin dit jaar wordt er in Nederland meer op de effectenbeurzen verhandeld dan in het VK.

Doordat Britse dienstverleners na de brexit niet vanzelfsprekend meer toegang hebben tot de Europese markt, mochten handelsplatforms in Londen niet zomaar nog Europese handelaren bedienen. Dat zorgde voor een verschuiving van de handel. Wat levert het Nederland op?

In euro's aan kop

De Britse zakenkrant de Financial Times becijferde dat er op een gemiddelde dag in januari voor 9,2 miljard euro aan stukken werd verhandeld via platforms als Euronext (de Amsterdamse effectenbeurs) en de Amsterdamse takken van de beurzen CBOE Europe en Turquoise. Dat is meer dan vier keer zoveel als in december.

In Londen zakte de handel juist hard in. Daar daalde het volume tot ongeveer 8,6 miljard euro. De koppositie als beurshandelsstad was Londen daarmee kwijt.

Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse toezichthouder, zag de handel abrupt verschuiven. Meteen op de eerste handelsdag werd al een vijfde van alle aandelen in de EU verhandeld in Amsterdam. Dat aandeel is alleen nog maar toegenomen, inmiddels is het al bijna een derde. De beurshandel in Nederland is daarmee groter dan die in het VK, en groter dan in andere lidstaten van de EU.

Wat levert dat op?

De verschuiving is vooral symbolisch. Waar het een kras is op de naam van de Londense City, en het wat extra glans geeft aan Amsterdam, zal de extra handel op de beurs niet meteen voor veel meer werk in Nederland zorgen.

"Het heeft zeker voor banen gezorgd, maar het zijn geen werkgelegenheidskanonnen die duizenden banen opleveren", zegt Sander van Leijenhorst, brexit-programmamanager bij de AFM. "Je moet denken aan tientallen banen per instelling, een paar honderd voor deze platformen." Daar komt nog wel het extra werk bij dat consultants, advocaten en de IT-sector erbij krijgen. En de mensen die hier komen moeten ook ergens wonen.

En vergeet de AFM zelf niet: doordat de meeste beurshandel in de Europese Unie nu via Nederland loopt, is de Nederlandse toezichthouder internationaal opeens een stuk belangrijker geworden.

Waarom Amsterdam?

Sinds een deel van de financiële bedrijvigheid in Londen door de brexit op losse schroeven is komen te staan, hebben verschillende landen campagne gevoerd om partijen naar zich toe te halen. Veel vermogensbeheerders zijn naar Dublin en Luxemburg gegaan na de brexit, banken naar Parijs en Frankfurt en beurshandelaren dus naar Amsterdam.

Van Leijenhorst hoort verschillende redenen voor de keuze voor Amsterdam. "Wat we te horen kregen van handelaren die op zoek waren naar een plaats om zich te vestigen, was bijvoorbeeld dat er al een paar grote handelaren in Amsterdam zitten."

Verder helpt het dat de AFM vertrouwd is met handelaren, dat veel Nederlanders Engels spreken, de IT-infrastructuur goed is en het redelijk dichtbij ligt.

Hoe blijvend is dit?

De EU zegt er nog niet op te vertrouwen dat het VK dezelfde regels voor beurshandel blijft hanteren als Europa. De regels, zoals bijvoorbeeld over transparantie en rapportage, zijn op dit moment wel hetzelfde. "Maar brexit is gepresenteerd als mogelijkheid om te kunnen afwijken van de Europese regels", aldus Van Leijenhorst.

Dus wil de EU eerst zekerheid. In dat geval kan Brussel de Britse handelsplatforms alsnog toestemming geven om Europese klanten op hun beurzen te laten handelen. In theorie kan de handel dan weer terugschuiven van Amsterdam naar Londen.

Maar het is de vraag of dat ook echt zal gebeuren. Veel platforms hebben geld en tijd geïnvesteerd om in Nederland hun Europese handel op te bouwen. Van Leijenhorst: "Het is alsof je ergens anders een huis hebt neergezet wat noodzakelijk was om te bouwen. Als je dan te horen krijgt: je kan weer terugverhuizen, dan ga je dan wel weer opnieuw bekijken of je dat daadwerkelijk nog gaat doen."