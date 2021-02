Bayern München zet met winnen WK clubteams kroon op topseizoen

Bayern München heeft ten koste van het Mexicaanse Tigres het WK voor clubteams op zijn naam geschreven. Een doelpunt van Benjamin Pavard was in Qatar voldoende voor de zege: 1-0.

Na 1976, 2001 en 2013 is het de vierde keer dat de Duitse grootmacht beslag heeft gelegd op de wereldbeker. Bovendien is het de zesde prijs van het seizoen, na de landstitel, nationale beker, twee Supercups en de Champions League. Alleen FC Barcelona slaagde daar eerder in.

Gemakkelijk ging het niet tegen het taaie Tigres, dat in de halve finales nog verrassend het Braziliaanse Palmeiras had uitgeschakeld. Bayern hield Al-Ahly uit de eindstrijd.

In de eerste helft werd een treffer van Joshua Kimmich, een schot van afstand, na beraad met de VAR afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Robert Lewandowski. Even later pareerde Tigres-doelman Nahuel Guzmán een knal van Kingsley Coman.