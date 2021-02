VAR wijst Southampton weg naar kwartfinales FA Cup

Southampton heeft zich ten koste van Wolverhampton Wanderers geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. De nummer twaalf van de Premier League was in Wolverhampton met 2-0 te sterk voor de nummer veertien van het hoogste Engelse niveau.

De Saints kwamen vier minuten na rust met hulp van de VAR op voorsprong. Danny Ings ging alleen op doelman John Ruddy af en scoorde met wat geluk in tweede instantie. Arbiter Jon Moss floot vervolgens voor buitenspel en Ings leek daar vrede mee te hebben. De VAR had echter gezien dat het geen buitenspel was en draaide de beslissing terug.