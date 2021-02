Chelsea dankzij Abraham verder in FA Cup, Southampton dankt VAR

Chelsea heeft met de nodige moeite beslag gelegd op een plek in de kwartfinales van de FA Cup. Op een gehavend veld van Barnsley dat dertiende staat in het Championship, het tweede niveau, wonnen de Blues met 1-0.

Na gemiste kansen voor de thuisploeg via onder anderen Callum Brittain in de eerste helft, werd Tammy Abraham in de tweede helft uiteindelijk matchwinner. Hij tikte een voorzet van invaller Reece James van dichtbij binnen. Even later bewees de spits aan de andere kant zijn waarde met een redding op de lijn, waarmee hij de gelijkmaker van Barnsley's Michael Sollbauer voorkwam.

Hakim Ziyech bleef de afgelopen twee wedstrijden in de Premier League negentig minuten op de bank bij Chelsea, maar kreeg in het bekerduel weer een kans van coach Thomas Tuchel. Met een scherpe vrije trap op Antonio Rüdiger kreeg hij bijna een assist achter zijn naam, De Duitser kopte echter naast. Verder maakte Ziyech weinig indruk. Hij werd in de 69ste minuut vervangen.