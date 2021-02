Goed nieuws voor Red Bull: ontwikkeling motoren in F1 vanaf 2022 bevroren

De Red Bull met Verstappen - Pro Shots

Red Bull Racing heeft zijn zin gekregen. Vanaf 2022, dus na dit seizoen, wordt in de Formule 1 de ontwikkeling van motoren bevroren. Daardoor kan het team, met Max Verstappen als uithangbord, de komende jaren met Honda-motoren blijven rijden. De internationale automobielfederatie FIA laat in een persbericht weten dat alle teams en motorleveranciers unaniem achter het besluit staan. En dat terwijl het thema in de afgelopen maanden nog voor ruis op de lijn had gezorgd. Red Bull was gebaat bij de zogeheten 'engine freeze', omdat motorleverancier Honda eind 2021 de Formule 1 na zeven jaar verlaat. Nu er door de teams straks niet doorontwikkeld kan worden, is de Oostenrijkse renstal van een zorg verlost. Red Bull kan de krachtbronnen namelijk in eigen beheer nemen, waardoor de kosten aanzienlijk lager zullen uitvallen.

Max Verstappen - Pro Shots

Het besluit om de ontwikkeling van de krachtbronnen te bevriezen is echt een pak van het hart voor Red Bull Racing, zegt NOS Formule 1-commentator Louis Dekker. "Max Verstappens renstal werd eind vorig jaar in verlegenheid gebracht toen Honda plotseling bekendmaakte te stoppen met de Formule 1. Zonder motor ben je vleugellam. Niet voor niets maakte Verstappen destijds een grap over de trapauto van Fred Flintstone." Weliswaar maakt de Japanse fabrikant het seizoen 2021 nog af met Red Bull Racing en Alpha Tauri, maar daarna moeten die teams op eigen benen verder. Want Mercedes en Ferrari willen de concurrent niet aan motoren helpen. En Renault, die al eens met Red Bull samenwerkte? "Dat zou door de heftige ruzies uit het recente verleden ook niet bepaald een prettig vooruitzicht zijn", zegt Dekker. De alliantie Red Bull-Renault leverde Sebastian Vettel vier wereldtitels op en bezorgde Verstappen zijn eerste F1-zege. De relatie werd echter overschaduwd door veel technische mankementen en moddergevechten tussen beide kampen. Zachte landing Renault was niettemin wel degelijk opnieuw een optie voor 2022, zegt Dekker. "Het is in de Formule 1 heel simpel: de motorfabrikant die aan het minste aantal teams levert -en dat is Renault - kan verplicht worden krachtbronnen beschikbaar te stellen. Red Bull mag dus heel blij zijn met het unanieme besluit de motoren te bevriezen."

Verstappen in zijn bolide in Abu Dhabi - Pro Shots

"Het betekent dat ze op de huidige weg door kunnen gaan en zelfs personeel van Honda over kunnen nemen. Met een beetje mazzel wordt het dan nog een zachte landing ook, want zo slecht waren die Japanse motoren vorig seizoen niet. Mercedes is de top, maar Honda heeft momenteel meer vermogen dan Renault en Ferrari." Hoe Verstappens motor in 2022 gaat heten is nog onduidelijk. "De kans is groot dat er letterlijk een sponsor op wordt geplakt. Dat is in de Formule 1 heel gebruikelijk. Zo heette Verstappens Renault-motor na een miljoeneninjectie plotseling TAG Heuer en in het verleden hebben we meer dergelijke voorbeelden gezien", zegt Dekker. "Een Ferrarimotor die opeens Acer heette, een Ford die 'European' werd, een Renault die als Playlife door het leven ging en Peugeots die dienst deden als Asiatech. Het beestje zal vast een mooie naam krijgen."

Max Verstappen - Pro Shots