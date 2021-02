Run op meubilair uit Efteling Hotel in kringloopwinkel

Het Efteling Hotel gaat renoveren en alle oude meubels worden vervangen. Het hotel besloot daarom al het oude meubilair te doneren aan een kringloopwinkel in Kaatsheuvel. En dat levert opeens veel aandacht op voor de kringloopwinkel. "In twee dagen tijd was alles uitverkocht."

Het ging om ruim duizend meubels uit de hotelkamers, waaronder bedden, nachtkastjes, stoelen, schemerlampen en tafels. De kringloopwinkel is verrast door het succes van de actie. "We zijn echt overstelpt", zegt Henk van Komen tegen Omroep Brabant. "We hadden natuurlijk wel veel aandacht verwacht, maar zoveel is wel heel bijzonder."

Volgens Komen waren vooral de complete sets in trek: