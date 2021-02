Kabinet zet streep door NK marathon op natuurijs: 'Ongekende teleurstelling'

NK op natuurijs gaat 'op twee voor twaalf niet door, dat doet gewoon pijn' - NOS

Slecht nieuws voor de marathonschaatsers. Het kabinet heeft vanuit corona-oogpunt geen toestemming gegeven om in deze vorstperiode een Nederlands kampioenschap op natuurijs te organiseren. "Een ongekende teleurstelling", reageert Remy de Wit, technisch directeur van schaatsbond KNSB. "We hebben met ongeveer 60, 70 mensen dag en nacht gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Wij waren er zeker klaar voor, dus de teleurstelling is echt heel groot." "Ik heb een groep marathonschaatsers, een damespeloton en herenpeloton, die eerder dit jaar al niet mee mocht in de topcompetities", zegt De Wit, daarmee doelend op de streep die er eerder al ging door het seizoen op kunstijs. "En dan zou je het iconische natuurijs, waar we met zijn allen op wachten elk jaar weer, kunnen betreden in een wedstrijd....en dan, op twee voor twaalf, gaat het niet door. Dat doet gewoon pijn." "We waren bezig met een aantal plekken", vervolgt De Wit. "De mensen stonden daar letterlijk met boren het ijs te meten. We hadden gestreefd naar maandag, dat was de doelstelling. De locatie was nog niet bekend, maar we hadden wel een paar opties." Lobby per open brief Nadat managers van de marathonploegen per open brief een lobby waren gestart voor de NK, liet schaatsbond KNSB maandag weten dat er een draaiboek klaarlag waarin uitgegaan werd van een zogenaamde 'marathonbubbel'.

Schaatsers op de Loosdrechtse Plassen, dat werd genoemd als mogelijke locatie - ANP

Zo'n zelfde schaatsbubbel is er nu in Thialf, waar schaatsers weken afgezonderd zijn geweest van de buitenwereld in aanloop naar wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden. Naar aanleiding van de oproep liet het kabinet weten dat het bereid was na te denken over zo'n oplossing voor een NK op natuurijs. Daarvoor werd, behalve met de KNSB, ook overlegd met de Veiligheidsregio's. Coronaproof 'niet mogelijk' Het kabinet is er na lang beraad echter niet van overtuigd dat de volksgezondheid buiten gevaar blijft als zo'n evenement plaatsvindt. "Het is op dit moment al erg druk met mensen die op en rondom het ijs aanwezig zijn", zo schrijft het in een reactie. "Het kabinet heeft overlegd met het Veiligheidsberaad over het organiseren van een NK. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas vanwege de druk op de zorg en politie en handhaving nu niet mogelijk is om coronaproof buiten een wedstrijd te organiseren."

In 2013 werd voor het laatste een NK op natuurijs gehouden, met Christijn Groeneveld als winnaar - ANP

"Dat is voor iedereen een teleurstelling, voor de KNSB, de marathonschaatsers, voor het publiek maar ook voor de burgemeesters en het kabinet. Iedereen had graag gezien dat, nu het eindelijk weer eens goed vriest, er een schaatswedstrijd op natuurijs georganiseerd had kunnen worden. Ontzettend jammer!" 150 tests uitgevoerd De KNSB had vooruitlopend op een mogelijke goedkeuring alvast zo'n 150 marathonschaatsers laten testen. "Dat er een bubbel wordt gecreëerd is een harde voorwaarde, daarom hebben we dit alvast geregeld", aldus een woordvoerder van de bond. Het bleek dus tevergeefs. De NK van 2013 blijven vooralsnog de laatste editie van de nationale kampioenschappen op natuurijs voor de marathonschaatsers. Ook een Elfstedentocht blijft uitgesloten. Woensdag werd er nog volop getraind door de marathonschaatsers die goede hoop hadden op een NK: