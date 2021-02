Aangeslagen Roest baalt van derde mislukte WK-missie op rij: 'Dat doet pijn'

Minutenlang zat Patrick Roest donderdagmiddag met zijn capuchon over zijn hoofd en zijn handen voor zijn gezicht op het middenterrein van Thialf. Niet hij, de grote favoriet, maar de Zweed Nils van der Poel veroverde bij de WK afstanden de wereldtitel op de 5.000 meter. Voor de derde keer op rij greep Roest naast het goud, terwijl hij het hele seizoen nog geen vijf kilometer had verloren.

Patrick Roest grijpt voor de derde keer op rij naast de wereldtitel op de vijf kilometer - ANP

"Het is gewoon zwaar klote dat het drie jaar op rij niet lukt op het moment dat het moet gebeuren. Dat doet pijn", zei Roest toen hij voor de camera van Bert Maalderink verscheen. "Ik voelde me goed, in ieder geval in de aanloop hiernaartoe. De twee wereldbekers gingen heel lekker. Ik begon het WK eigenlijk ook met een lekker gevoel, maar tijdens de rit voelde ik dat het niet echt wilde." "Dan knok je alles eruit en is er één iemand beter. Hij reed gewoon een heel goede rit", doelt Roest op Van der Poel, die hem 1,65 seconde te snel af was.

Roest baalt na 5.000 meter: 'Drie jaar op rij lukt het niet, dat doet pijn' - NOS

"Het was echt vechten. Er zat voor mijn gevoel ook niet meer in vandaag", zei Roest, die geen duidelijke oorzaak voor het verlies kon aanwijzen. "Ik weet het echt niet. Ik durf het ook niet te zeggen, want het ging onwijs lekker. Ik weet ook niet waarom het vandaag niet wilde." Oppermachtig Roest is al jaren oppermachtig op de 5.000 meter. Van de laatste 25 vijf kilometers die hij sinds het begin van het seizoen 2018-2019 reed, won hij er 20. Maar ook bij de WK's van 2019 en 2020 wist hij die dominantie niet om te zetten in een wereldtitel. In 2019 eindigde Roest als tweede achter de Noor Sverre Lunde Pedersen en vorig jaar reed hij geen goede race en werd hij gediskwalificeerd omdat hij geen armband droeg.

Patrick Roest baalt: hij grijpt opnieuw naast de wereldtitel - NOS

Dit keer was het Van der Poel die de drievoudig wereldkampioen allround dwars zat. Dat was verrassend, maar zijn succes komt ook weer niet helemaal uit de lucht vallen. Bij de laatste wereldbeker eindigde de Zweed al als tweede achter Roest. Bij de WK reed hij donderdagmiddag naar de winnende tijd in 6.08,39, een evenaring van zijn persoonlijk record. "Van der Poel heeft laten zien dat hij elk weekend iets beter werd. Deze tijd van hem is onwijs sterk, ook omdat de luchtdruk veel hoger is", analyseerde Roest. 'Rot voor Roest' Van der Poel zelf was uitgelaten na zijn winnende race, maar de Zweed had ook wel een beetje te doen met zijn Nederlandse concurrent. "Ik vind het rot voor Roest. Hij had het wel verdiend vandaag. Hij is al jaren de beste op de vijf kilometer. Hij verdient de titel. Hij wint meestal, maar vandaag niet."

Van der Poel na wereldtitel op vijf kilometer: 'Vind het rot voor Roest' - NOS