Ondanks sneeuw en ijs wordt er niet minder getest of gevaccineerd

De GGD liet eerder op hun website weten 'zich goed te kunnen voorstellen dat mensen met een gemaakte afspraak, liever niet de straat op gaan'. Mensen werd gevraagd alleen weloverwogen op pad te gaan, ook de afspraak vanwege drukte telefonisch niet verzet kon worden. "Niemand moet zich verplicht voelen de straat op te gaan." Vorige week ontstond commotie vanwege een wachtrij buiten een priklocatie van de GGD in Den Bosch. Tientallen hoogbejaarden moesten in de regen en kou wachten op hun coronavaccin.

"We maken nu extra meters om dit in te lopen, maar er is voldoende capaciteit", verzekert woordvoerder Jacqueline Toonen. "Ondanks de sneeuw wisten mensen de afgelopen dagen onze test- en priklocaties wel te vinden. Heel fijn."

De landelijke GGD GHOR ziet geen terugloop in het aantal mensen dat zich laat testen of vaccineren vanwege het winterse weer. Zondag besloot de GGD alle test- en vaccinatielocaties vanwege code rood te sluiten. De 40.000 afspraken voor testen en vaccineren op die dag zijn verzet naar een later moment.

Ouderenbond ANBO wilde dat de GGD senioren op vaccinatielocaties beter opvangt. "Er is aan de voorkant niet genoeg nagedacht over de doelgroep. Maar er is veel verbeterd, is onze indruk. De GGD's hebben er alles aan gedaan om de situatie op centrale priklocaties te verbeteren door het inzetten van busjes, tenten en stoelen met leuningen bijvoorbeeld", zegt Ewald van Kouwen.

Toch krijgt de Ouderenbond nog wel signalen van mensen die geen afspraak maken voor een prik, vanwege de sneeuw of de afstand van huis tot de priklocatie. "Wij horen dat mensen het toch uitstellen, omdat ze het niet aandurven en vervolgens hun huisarts bellen."

Uitbreiden priklocaties

Om de bereikbaarheid van te vergroten, wil de GGD het aantal priklocaties uitbreiden. Momenteel zijn er 25 priklocaties, volgende maand moeten dit er 40 zijn en in de maand mei zo'n 110 tot 120 locaties. "We verwachten in april zo'n 450.000 prikken per week te zetten", aldus Toonen.

"We zoeken naar plekken die zo groot als nodig zijn, en zo fijnmazig als kan. Het is enorm afhankelijk van de regio wat nodig is, maar mocht er weer een sneeuwstorm komen, dan zijn we daar tegen opgewassen."