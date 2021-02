100 dagen tot Songfestival: 'Aan alles is afgelopen tijd wel gesleuteld'

De aftrap was in de buitenlucht en vanwege de coronamaatregelen voor het publiek geheim gehouden. Toch was het een bijzonder moment, zegt organisator Sietse Bakker. "Het songfestivalseizoen is nu officieel begonnen. Vanaf vandaag gaan we ons verheugen op wat komen gaat."

In Rotterdam is de aftrap gegeven voor het Eurovisie Songfestival. Over precies 100 dagen is de finale van het internationale liedjesfestijn in evenementenhal Ahoy. Burgemeester Aboutaleb onthulde daarom samen met de vier songfestival-presentatoren een grote klok bij Museum Boijmans van Beuningen, die aftelt naar de finaledag op zaterdag 22 mei.

Afgelopen maanden stonden voor Bakker en z'n team in het teken van het aanpassen van de plannen die er al lagen. "We leven in een nieuwe realiteit, dus kunnen bepaalde plannen niet meer. En als je meer tijd hebt - zoals nu het geval is - ga je toch vragen stellen bij sommige ideeën die we eerst heel goed vonden. Aan bijna alles is wel even gesleuteld afgelopen periode."

Vorig jaar was rond dit moment de zogenoemde sleuteloverdracht aan de gaststad van het festival, in het stadhuis van Rotterdam. "Toen zaten we allemaal nog schouder aan schouder", vertelt organisator Sietse Bakker. "Inmiddels ligt die sleutel al een tijdje in een kluis. Om het moment van de honderd dagen toch te markeren, bedacht de gemeente Rotterdam de aftelklok."

De voortekenen voor een mooie editie van het Songfestival zijn goed, zegt Bakker. "Zoals het er nu uitziet, kunnen alle artiesten naar Rotterdam komen. Wel creëren we bubbels rond de deelnemers en gaan we heel veel testen." Mocht er in een van die bubbels een uitbraak zijn, dan doet het deelnemende land mee met een vooraf opgenomen videoclip waarin live wordt gezongen.

De hoeveelheid publiek in Ahoy is de grootste onzekerheid, vertelt Bakker. Hij hoopt daarbij op versoepelingen. "In de routekaart van de overheid zie je dat bij locaties groter dan 2000 vierkante meter een uitzondering gemaakt kan worden qua hoeveelheid publiek." Alleen maakt de overheid die uitzondering alleen bij een lager risiconiveau. Bakker: "Dan moeten de besmettingen dus wel eerst omlaag." Halverwege april hakt de organisatie de knoop door, op basis van de dan geldende maatregelen.

Pak van Jan Smit

Een songfestival zonder publiek is ook een optie, al wil de organisator daar nog niet zoveel over kwijt. "We hebben daar wel ideeën over, die we nu goed aan het uitzoeken zijn." Bakker is wel bang dat het evenement dan iets van de charme verliest. "We willen dat het authentiek aanvoelt. Gelukkig hebben we als het goed is de artiesten in de greenroom dan nog. Die moeten dan het gevoel van publiek een beetje nabootsen."

Zelf kijkt Bakker komende weken het meest uit naar de bekendmaking van alle deelnemende liedjes. "Dan gaan alle puzzelstukjes in elkaar vallen: de filmpjes, de jurken van de presentatrices, het pak van Jan Smit, het scorebord, enzovoorts." Tot die tijd houdt hij ook een vinger aan de pols. "Om ervoor te zorgen dat we de dingen die we doen, ook op een verantwoorde manier doen. Het blijft immers een hele grote productie".

Dat Nederland het Songfestival mag organiseren, komt door de winst van Duncan Laurence in 2019. Dat was niet de eerste keer, kijk maar: