Spelersvakbond VVCS vindt dopingschorsing Onana 'buitenproportioneel'

De dopingschorsing van een jaar voor Ajax-doelman André Onana is volgens spelersvakbond VVCS "buitenproportioneel". Dat heeft het laten weten in een statement.

Onana kreeg de straf onlangs door de UEFA opgelegd. De Kameroener werd op 30 oktober vorig jaar bij een 'out of competition'-controle betrapt op het gebruik van het verboden middel furosemide. Volgens Onana had hij thuis een verkeerd pilletje ingenomen.

Ongedaan maken

De UEFA heeft de vergissing van de doelman erkend en reduceerde de straf van de gebruikelijke vier naar één jaar. Maar voor de VVCS gaat dat niet ver genoeg. De vakbond hoopt dat de schorsing nog verder wordt gereduceerd of zelfs helemaal ongedaan wordt gemaakt door het internationaal sporttribunaal CAS.

"Eén jaar is een eeuwigheid in de carrière van een profvoetballer. Een carrière die sowieso al kort is. De vraag is hoe je een speler zomaar een jaar kan schorsen, als je er zelf van overtuigd bent dat er een vergissing in het spel is", zo laat de VVCS weten.