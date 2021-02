Tabloid schond privacy Meghan door persoonlijke brief te publiceren

Een Britse tabloid heeft de privacy van Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, geschonden. Dat heeft een Britse rechter bepaald. Het paar had de zaak aangespannen nadat Mail on Sunday delen van een handgeschreven brief van Meghan aan haar vader, had gepubliceerd.

Meghan schreef de brief van vijf kantjes in augustus 2018, nadat er in de relatie met haar vader spanningen waren ontstaan na haar huwelijk met Harry. Er stond onder meer in dat haar vader haar hart in een miljoen stukken had gebroken.

De advocaten noemden publicatie van delen van de "persoonlijke en gevoelige brief" een drievoudige aanval op haar privéleven, haar gezin en op het briefgeheim. De uitgever van de tabloid bracht daar tegenin dat het de bedoeling van Meghan zou zijn geweest om de brief te laten uitlekken. Dat zou deel uitmaken van haar mediastrategie.

Onwettig

Mail on Sunday publiceerde delen uit de brief in februari 2019, naar eigen zeggen om Meghan de gelegenheid te geven om te reageren op commentaren van anonieme vrienden. De rechter ging niet mee met die redenering en bepaalde dat Meghan, de hertogin van Sussex, ervan uit had mogen gaan dat de brief privé zou blijven. Openbaarmaking diende geen duidelijk doel en was daarom onwettig, zo luidt de uitspraak.

De rechter sprak zich niet uit over de vraag in hoeverre er ook inbreuk is gemaakt op het copyright. Daarvoor is van belang of Meghan de brief alleen heeft geschreven of dat ook communicatiemedewerkers eraan meeschreven.

Begin vorig jaar legden Meghan en Harry al hun koninklijke taken neer en gingen ze in de Verenigde Staten wonen.