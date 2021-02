'Racistische' Roemeense official aangeklaagd, maar niet voor racisme

De Europese voetbalbond UEFA is een tuchtrechtelijke zaak begonnen tegen de Roemeense official die assistent-trainer Pierre Webó van de Turkse club Basaksehir racistisch zou hebben bejegend. Opmerkelijk is echter dat de zaak niet gebaseerd is op artikel 14 van UEFA's disciplinaire reglementen, waaronder racisme valt.

Vierde official Sebastian Coltescu is daarentegen aangeklaagd voor het mogelijk overtreden van artikel 11, dat gaat over algemene gedragsregels. Ook tegen grensrechter Octavian Sovre is een zaak geopend.

Coltescu noemde de Kameroense Webó in de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir, begin december, "negru", het Roemeense woord voor zwart. Webó reageerde daarop woedend, net als de Senegalese spits van Basaksehir Demba Ba en andere spelers van beide clubs.