Kramer vrijdag niet op ploegenachtervolging op WK: 'Het schoot in zijn rug'

Sven Kramer gaat vrijdag bij de WK afstanden niet van start op de ploegenachtervolging. Vlak voor de start van de 5.000 meter, donderdagmiddag, is het in zijn rug geschoten, zo vertelde zijn coach Jac Orie later. Kramer bevestigde dat na zijn race die hij wel reed, na enig aandringen. "Ik vind het lastig om altijd over die rug te praten als het niet goed gaat. Het is niet leuk om dat als verklaring op te voeren, alhoewel het wel zo is. Dat achtervolgt je dan", zei Kramer, die al jaren kampt met rugklachten.

Kramer wil slechte rit niet goedpraten met rugklachten: 'Alhoewel het wel zo is' - NOS

Kramer ging dus wel van start op de afstand waarop hij al acht wereldtitels en drie olympische titels veroverde, maar halverwege zijn rit liet hij het lopen. Kramer reed naar de negentiende tijd in 6.35,52. De winst ging verrassend naar de Zweed Nils van der Poel, die favoriet Patrick Roest voorbleef. "Ik had echt het gevoel dat ik de stijgende lijn te pakken had, ik reed twee keer 6.11 in de World Cups. Tuurlijk reden Van der Poel en Roest goed, maar als ik een normale rit had gereden, had ik het podium kunnen halen. Maar ik had niks te vertellen vandaag."

