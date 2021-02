Finaletoernooi Euro Hockey League in Amstelveen, begin april, kan doorgaan

Het finaletoernooi van de Euro Hockey League, tijdens het paasweekeinde begin april in het Wagener-stadion in Amsterdam, gaat door. De Nederlandse overheid heeft daarvoor toestemming gegeven. Het format is wel veranderd: in plaats van acht mannen- en acht vrouwenploegen doen er slechts vier mannenploegen en vier vrouwenploegen mee aan het toernooi om de Europese clubtitel.

Het deelnemersveld bestaat uit de vier clubs die zich aanvankelijk hadden geplaatst voor het EHL-seizoen 2020/2021. Daar ging vorig jaar, uiteraard vanwege de coronapandemie, een streep doorheen. Bij de mannen doen drievoudig winnaar Bloemendaal, Uhlenhorst Mülheim (Duitsland), Royal Leopold Club (België) en Atlètic Terrassa (Spanje) mee. De vier vrouwenploegen zijn Amsterdam, Den Bosch, Club an der Alster (Duitsland) en Club de Campo de Madrid (Spanje).

Eerste EHL voor vrouwen

Het evenement duurt van 3 tot en met 5 april en vindt plaats zonder publiek. Sinds het eindtoernooi in oktober 2019 werden er geen EHL-wedstrijden meer gespeeld, omdat de toernooien van maart en oktober 2020 van de kalender werden gehaald.

Het is deze keer ook de eerste editie van de EHL voor vrouwen, dat in plaats komt van de EHCC, de Europa Cup. Het wordt begin april ook de eerste keer dat de mannen en de vrouwen in hetzelfde weekeinde en op dezelfde locatie om de Europese clubtitel strijden.