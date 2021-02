Deense en Duitse politie rollen terreurnetwerk op

In Denemarken worden dertien mensen verdacht van het voorbereiden van terroristische aanslagen. Zes van hen zitten nog in voorarrest, zeven zijn formeel aangeklaagd voor terrorisme. Daarnaast is in Duitsland een terreurverdachte aangehouden.

Er is niets bekendgemaakt over de motieven of doelwitten van de terreurverdachten. Volgens Deense en Duitse media gaat het om in ieder geval drie Syrische broers.

De veiligheidsdiensten kwamen de verdachten op het spoor na een tip van een Pools internetbedrijf, schrijft Der Spiegel. Dat bedrijf ontving een bestelling voor een verdachte hoeveelheid zwavel en aluminiumpoeder en sloeg daarop alarm.

Bij een huisdoorzoeking in Saksen-Anhalt werden vervolgens grote hoeveelheden vuurwerk en een zelfgemaakte IS-vlag aangetroffen. Ook waren in een koran passages over "de strijd tegen ongelovigen" onderstreept.

Morgen persconferentie

De Deense minister van Justitie dankt op Twitter de Duitse politie voor de samenwerking, maar geeft verder geen details over de terreurverdachten. Wel zegt hij dat de terroristische dreiging in Denemarken "ernstig" blijft.

De Deense politie en antiterreureenheid geven morgenochtend een persconferentie over de arrestaties.