Mogelijk extra onvoldoende toegestaan bij CSE, maar niet voor Engels, Nederlands of wiskunde

Het centraal examen gaat dit jaar door, bevestigen bronnen na berichtgeving van De Telegraaf. Vanwege corona ligt er een aantal maatregelen klaar om het makkelijker te maken voor kandidaten, maar die staan nog niet helemaal vast.

Zo ligt een plan op tafel om kandidaten een extra onvoldoende toe te staan. Maar dat zou dan niet gelden voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Ook is er sprake van dat de verschillende examens nog meer gespreid worden. Morgen maakt minister Slob van Onderwijs het besluit en de details officieel bekend.

Veel eindexamenleerlingen hebben dit schooljaar achterstanden opgelopen vanwege coronaperikelen. Eerder had Slob al besloten dat kandidaten examens kunnen doorschuiven naar een volgend tijdvak, bijvoorbeeld als ze ziek zijn of in quarantaine zitten.

Ook mogen eindexamenleerlingen gewoon naar school tijdens de lockdown en krijgen ze extra herkansingen.