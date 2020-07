Garnalenkotters zoeken mee naar 14-jarige drenkeling bij Ameland

De politie op Ameland zoekt sinds zonsopgang weer naar het lichaam van het 14-jarige meisje dat sinds zaterdagavond wordt vermist. Het meisje uit Duitsland verdween toen in zee en is waarschijnlijk door de sterke stroming afgedreven.

Zaterdagavond en gisteren is de hele dag naar haar gezocht, maar dat heeft niets opgeleverd. Reddingsdienst KNRM gaat ervan uit dat het meisje niet meer leeft. De zoektocht concentreert zich nu op het vinden van haar lichaam.

De politie, die langs de kustlijn zoekt, krijgt op zee versterking van zo'n twintig garnalenkotters uit Friesland en Groningen. Die lieten gisteravond bij RTV Noord weten vanaf 05.00 uur op één lijn te gaan liggen en hun netten aan elkaar te knopen. Zo varen ze dan door het gebied waar het meisje vermoedelijk naar is afgedreven.

"Het belangrijkste is dat de ouders hun kind mee terug kunnen nemen naar Duitsland", zegt garnalenvisser Johan Rispens bij RTV Noord. "En dit is de enige manier waarop we haar kunnen vinden."