Staatsgreep in Myanmar 'zeer betreurd' in voorgestelde VN-resolutie

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben samen een resolutie over de situatie in Myanmar ingediend bij de mensenrechtenraad van de VN. Morgen houdt die een ingelaste vergadering over de staatsgreep van vorige week.

De tekst van de resolutie is door de indieners wel wat afgezwakt om de kans op steun te vergroten. In een eerdere versie stond dat de staatsgreep wordt veroordeeld; nu staat er dat die zeer wordt betreurd. Er staat nog wel een oproep in om opgepakte politici, onder wie regeringsleider Aung San Suu Kyi, vrij te laten en om VN-waarnemers toe te laten in Myanmar.

Etnische minderheden

Vorige week maandag greep het leger onder leiding van generaal Min Aung Hlaing de macht in Myanmar, dat pas sinds 2016 een burgerregering had onder leiding van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. Daarvoor was Myanmar decennialang een militaire dictatuur.

Intussen wordt in Myanmar nog steeds tegen de staatsgreep gedemonstreerd. Vandaag gingen ook leden van etnische minderheden de straat op, gekleed in traditionele kledij. Daarmee wordt het verzet tegen de staatsgreep steeds meer een uiting van nationale eenheid, ondanks de etnische tegenstellingen waarmee het land al jaren te maken heeft.

In de grootste steden van Myanmar, Yangon en Mandalay, wordt al dagen gedemonstreerd, net als in de hoofdstad Naypyitaw. De demonstranten laten zich niet afschrikken door het harde optreden van de autoriteiten en ook niet door de coronaregels, die bijeenkomsten van meer dan vijf personen verbieden.

Emoties

Generaal Min Aung Hlaing riep vandaag in een televisietoespraak iedereen op om grote bijeenkomsten te vermijden, een impliciete erkenning van de grootschalige protesten tegen zijn bewind.

Ook refereerde hij aan agenten en ambtenaren die de kant van de demonstranten hebben gekozen. Hij maande hen om gewoon hun werk te doen "in het belang van het land en de bevolking, in plaats van zich te laten leiden door emoties".