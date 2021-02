De Jong na WK-goud: 'Ze kwamen er allemaal niet aan en ooohhh... zó blij!

De Jong kan geluk niet op na eerste wereldtitel: 'Hier droom ik al jaren van' - NOS

Met bibberende stem en waterige ogen meldt Antoinette de Jong zich bij NOS-verslaggever Bert Maalderink. Nauwelijks verhulde emoties, na het veroveren van haar eerste wereldtitel, op de 3.000 meter. "Ik had het niet verwacht. Wel gehoopt", begint De Jong. "Het was een best moeilijke race, best zwaar ook. De laatste rondes gaan bij mij nooit in de 32,9 en dat was nu wel het geval. Ik dacht: in de laatste rit gaan ze nog wel harder rijden. Maar dat gebeurde niet en dan..." Zó blij! Een diepe zucht. En dan ben je wereldkampioen. "Twee jaar geleden was ik tweede achter Martina Sáblíková, op drie tienden, omdat ze net in de laatste ronde eronder zat. En nu kwamen ze er allemaal niet aan en ooohhh... zó blij!"

Antoinette de Jong - ANP

De Jong zette een tijd van 3.58,47 neer, in een rechtstreeks duel met Joy Beune. Beiden gingen hard van start en halverwege de race nam De Jong afstand van haar ploeggenote. "Ik dacht: ik moet leeg zijn op de streep, alles of niks. En dan kijken of ze eraan kunnen komen. Op lef rijden. En ha... lef wordt beloond. Hier zo wereldkampioen worden... hahaha! Daar droom ik echt al jaren van. Het was elke keer net niet en nu is het net wel. Echt ongelofelijk." Bekijk hoe Antoinette de Jong de wereldtitel pakt op de 3.000 meter:

De Jong verovert eerste wereldtitel op 3.000 meter, Schouten pakt brons - NOS