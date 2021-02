Zweed Van der Poel stunt met goud op 5.000 meter, weer geen wereldtitel Roest

Nils van der Poel - ANP

De Zweed Nils van der Poel heeft bij de WK afstanden verrassend de wereldtitel veroverd op de 5.000 meter. Van der Poel was in Heerenveen 1,65 seconde sneller dan de Nederlandse topfavoriet Patrick Roest, die voor de derde keer op rij naast het goud greep. Roest moest genoegen nemen met het zilver. Het brons ging naar de Rus Sergej Trofimov. Roest stond als de grote favoriet aan de start van de vijf kilometer in Thialf. De 25-jarige schaatser was dit seizoen nog ongeslagen op zijn favoriete afstand. Sterker nog: hij won maar liefst 17 van de 19 laatste 5.000 meters die hij reed. Alleen bij de WK in Inzell (2019) en Salt Lake City (2020) stond hij niet op de hoogste trede.

Roest kwam als eerste van de favorieten in actie en moest dus een tijd neerzetten. In zijn rit tegen de Italiaan Davide Ghiotto ging hij voortvarend van start. In de eerste ronden bleef Roest zelfs onder het schema van zijn eigen baanrecord in Thialf, terwijl de omstandigheden nu een stuk minder goed waren. Roest maakte er een bijzonder vlakke race van en moest na zijn sterke tijd van 6.10,05 afwachten of het genoeg was voor het goud. Gedesillusioneerd In de voorlaatste race zag Roest zijn Zweedse uitdager steeds dichterbij komen. Van der Poel, die de vijf kilometer vooral ziet als 'een halve tien kilometer', klokte 6.08,39, waarna Roest gedesillusioneerd zijn handen voor zijn gezicht sloeg. Voor de tweede keer in zijn loopbaan moest hij genoegen nemen met het zilver op de 5.000 meter.

Roest werd al drie keer wereldkampioen allround, maar een individuele wereldtitel heeft hij nog niet. In 2019 eindigde hij op de 5.000 meter bij de WK als tweede en vorig jaar werd hij gediskwalificeerd.

Kramer negentiende Sven Kramer liet het in de slotfase van zijn race lopen en reed naar 6.35,52. Daarmee eindigde de achtvoudig wereldkampioen en drievoudig olympisch kampioen op de 5.000 meter als negentiende. Jorrit Bergsma reed naar 6.16,92. De tweevoudig Nederlands kampioen marathonschaatsen op natuurijs, die nog hoopt op een NK deze winter, eindigde daarmee als vijfde.

Van der Poel opvolger Bloemen De wereldkampioen van vorig jaar, Ted-Jan Bloemen, ging niet van start op de 5.000 meter. De wereldrecordhouder (6.01,86) heeft naar eigen zeggen niet goed genoeg kunnen trainen op de lange afstanden vanwege de coronabeperkingen. De geboren Nederlander, die uitkomt voor Canada, richt zich deze WK vooral op de ploegenachtervolging.

De wereldkampioenschappen in Thialf zijn de laatste (langebaan)wedstrijden van het aangepaste schaatsseizoen. Alle schaatsers die aan de start staan, zitten vanwege het coronavirus al vijf weken in de zogenaamde 'schaatsbubbel' in Heerenveen en hebben negatief getest op het virus. Door de beperkingen bestaat het schaatsseizoen uit minder wedstrijden dan normaal. De internationale schaatstop heeft zich alleen kunnen meten in twee wereldbekerwedstrijden en bij de EK sprint en allround.

