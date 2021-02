Duo opgepakt voor versturen 100.000 nep-DigiD-berichten

De politie heeft in Nieuwe Pekela een man en een vrouw opgepakt op verdenking van het versturen van zeker 100.000 oplichtings-sms'jes. De zogenaamde afzender van de berichtjes was DigiD, het communicatiemiddel van overheidsinstanties als de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

De twee kwamen in het vizier van de politie toen een telecomprovider aangifte deed van oplichting. Bij het bedrijf waren telefoons en grote hoeveelheden simkaarten besteld, die werden afgeleverd op het adres van het stel in Nieuwe Pekela.

Een aantal van die sim-kaarten bleek te worden gebruikt bij grootschalige smishing, zoals de politie oplichting via sms noemt. In zulke berichten wordt ontvangers gevraagd om geld over te maken naar de zogenaamde afzender.

De man (55) en vrouw (51) zijn gisteren aangehouden. In hun huis zijn telefoons, simkaarten en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen.