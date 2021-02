Tijdelijk soepelere regels voor vliegveldslots om spookvluchten te voorkomen

Vliegtuigmaatschappijen mogen komende zomer soepeler omspringen met hun vaste start- en landingsrechten zonder dat ze het gevaar lopen deze zogeheten tijdslots op vliegvelden te verliezen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie daarover.

Normaal gesproken moeten luchtvaartmaatschappijen minstens 80 procent van de verkregen start- en landingslots gebruiken om die rechten te behouden. Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar vluchten drastisch afgenomen, maar door de tijdslotregeling zagen maatschappijen zich genoodzaakt spookvluchten, met (bijna) lege vliegtuigen, uit te voeren om hun rechten te behouden.

Van 28 maart tot in ieder geval 30 oktober mogen luchtvaartmaatschappijen in Europa maximaal de helft van de tijdslots tijdelijk 'inleveren'. Van het resterende gedeelte moeten zij daadwerkelijk de helft gebruiken om de rechten te behouden.

De tijdslotregels van Europese luchthavens zijn sinds 1993 gelijkgetrokken. Met de zogeheten use it or lose it-regeling moet worden voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen tijdslots eindeloos vasthouden zonder ze te gebruiken. Een onafhankelijke slotcoördinator verdeelt jaarlijks de slots, hoewel maatschappijen het 'historisch recht' houden op een slot dat ze het afgelopen jaar hebben gebruikt.

De lidstaten moeten nog instemmen met de voorgestelde regeling, maar er zijn geen tekenen dat nationale regeringen het plan willen dwarsbomen. In maart 2020 werd de tijdslotregels al eens tijdelijk opgeschort, ook in verband met de coronacrisis.

Ryanair boos

Niet iedere luchtvaartmaatschappij staat te springen om de tegemoetkoming. Zo keren Ryanair en Wizz Air zich tegen de plannen, omdat de budgetmaatschappijen juist hopen dat tijdslots op populaire luchthavens vrijkomen.

Ryanair beklaagt zich al langer over de behandeling van nationale luchtvaartmaatschappijen door hun overheden in de coronacrisis. Zo probeert de prijsvechter staatssteun voor Lufthansa door de Duitse overheid en voor Air France door de Franse overheid aan te vechten. Ryanair is van mening dat de geplaagde nationale maatschappijen tijdslots op moeten geven om financieel gezond te blijven.