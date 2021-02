Vuelta van 2021 begint en eindigt met een tijdrit

Primoz Roglic tijdens de Vuelta 2020 - EPA

De 76ste Vuelta a España begint en eindigt met een race tegen de klok. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. In de tussenliggende etappes krijgen de renners, als vanouds in Spanje, veel klimwerk voorgeschoteld. De start is op 14 augustus in Burgos, de finish op 5 september in bedevaartsoord Santiago de Compostela. Bij elkaar telt de ronde 41,7 tijdritkilometers en liefst zestien beklimmingen van de eerste categorie of buitencategorie. Bekijk hieronder in 3D het routeschema van de Vuelta in 2021:

De start van de Vuelta zou in 2020 plaatsvinden in Nederland, maar die is vanwege de coronapandemie uitgesteld naar, mits de organisatie groen licht krijgt van de verschillende overheden, het jaar 2022. Dit jaar is de start in Burgos met een openingstijdrit van acht kilometer, waarna in de eerste week verder nog de derde etappe opvalt, met aankomst op de steile Picón Blanco. Nog voor de eerste rustdag doemt ook de eerste beklimming van de buitencategorie op, de Alto de Velefique in het zuiden van Spanje, waar op zondag 22 augustus de finish van de negende etappe getrokken is.

Vuelta 2021 - EPA