Snowboarder De Blois laat het liggen in laatste meters en sneuvelt op WK

Glenn de Blois was heel dicht bij een plaats in de halve finales van het WK snowboarden, maar met de finish in zicht ging het mis voor de Nederlander. In het Zweedse Idre Fjäll sneuvelde hij in de kwartfinales. Hij werd uiteindelijk tiende.

De Blois moest in zijn kwartfinale bij de eerste twee eindigen en dat leek ook lange tijd te gaan gebeuren. In de laatste meters koos hij echter de verkeerde lijn, verloor wat snelheid en werd ingehaald door een concurrent, waardoor hij als derde finishte.

De 25-jarige Westlander stuntte een kleine drie weken geleden door in Italië een wereldbekercross te winnen. Hij begon daarom vol zelfvertrouwen aan zijn reis naar Zweden, waar hij zich dinsdag als twaalfde plaatste voor de knock-outfase.

In aanloop naar het WK spraken we met De Blois: