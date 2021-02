De Jong pakt eerste wereldtitel op 3.000 meter, brons voor Schouten

Het zilver ging naar zesvoudig wereldkampioene Martina Sáblíková, die wel heel dicht bij haar zevende wereldtitel was. De 33-jarige Tsjechische kwam met 3.58,57 slechts een tiende tekort voor het goud.

Antoinette de Jong heeft in Heerenveen de wereldtitel op de 3.000 meter veroverd. De Nederlandse schaatsster reed bij de WK afstanden in Thialf naar 3.58,47 en veroverde daarmee haar eerste wereldtitel op een individuele afstand. Irene Brons veroverde het brons.

Natalia Voronina, houdster van het baanrecord in Thialf, won twee weken geleden de laatste wereldbeker van het seizoen, maar in de laatste rit tegen Irene Schouten kwam de Russin niet verder dan de zevende plaats. Schouten, die dit seizoen ook een wereldbekerwedstrijd wist te winnen op de 3.000 meter, moest met 3.59,75 genoegen nemen met het brons.

De Jong eindigde bij alle wereldbekers dit seizoen op het podium, maar stond dit seizoen nog niet op de hoogste trede in een internationale wedstrijd.

De Jong reed in de achtste rit tegen haar ploeggenote Joy Beune. Beide schaatssters gingen hard van start en halverwege de race nam De Jong afstand van haar jongere ploeggenote. Beune klokte 4.02,21 en eindigde daarmee als zesde.

De wereldkampioenschappen in Thialf zijn de laatste (langebaan)wedstrijden van het seizoen. Alle schaatsers die deze week aan de start staan, zitten vanwege het coronavirus al vijf weken in de zogenaamde 'schaatsbubbel' in Heerenveen en hebben negatief getest op het virus.

Door de coronabeperkingen bestaat het schaatsseizoen uit minder wedstrijden dan normaal. De internationale schaatstop heeft zich alleen kunnen meten in twee wereldbekerweekeinden en bij de EK sprint en EK allround.