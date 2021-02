Onrustige aanloop Bayern naar Tigres, WK-finale live te zien bij de NOS

Een onrustige voorbereiding voor Bayern München in aanloop naar de finale van het WK voor clubteams. De Champions League-winnaar lijkt het ook zonder Thomas Müller te moeten doen. Volgens Duitse media is hij positief getest op het coronavirus.

De Duitsers missen in Qatar sowieso belangrijke krachten, omdat Javi Martínez en Leon Goretzka eerder al moesten achterblijven na een positieve test. Verdediger Jérôme Boateng is naar huis gegaan, omdat zijn ex-vriendin dinsdag dood werd gevonden in haar woning in Berlijn. De twee waren net een week uit elkaar.

Live bij de NOS

Desondanks blijft Bayern favoriet in de finale tegen de Mexicaanse ploeg Tigres. De wedstrijd wordt om 19.00 uur afgetrapt en is live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO Politiek (kanaal 81 bij KPN, 502 bij Ziggo en 261 bij T-Mobile).

Bekijk hieronder de beelden van de halve finales, waarin Robert Lewandowski weer eens de grote man was aan de kant van Bayern München.