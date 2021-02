Mooi schaatsweer: genieten, drukte op het ijs, maar niet overal is het veilig

IJshockeyen in Gouda - Mariska te Pas / NOS Ooggetuige

Het prachtige zonnige vriesweer heeft vandaag duizenden mensen naar de bevroren plassen, vaarten, vijvers en slootjes gelokt, ondanks waarschuwingen dat het ijs nog lang niet overal veilig is. Op veel plaatsen is het ijs te slecht om te schaatsen, maar op andere plekken ligt de ijsvloer er verleidelijk bij. Ondanks de zorgen van ijsclubs werd er daarom in het hele land volop geschaatst. Op verschillende plaatsen zakten mensen door het ijs, maar voor zover bekend zijn er geen zwaargewonden gevallen of mensen verdronken. Op sommige plekken was het zo druk dat er geen schaatsers meer werden toegelaten. Zo werd op last van burgemeester Bats van Steenwijkerland de weg naar het Overijsselse dorp Dwarsgracht afgesloten. Ook in Belt-Schutsloot mochten alleen de dorpsinwoners schaatsen, meldt RTV Oost. "Ik wil het recreatief schaatsen in onze gemeente voor eigen inwoners mogelijk maken. Tegelijkertijd wil ik voorkomen dat het druk wordt", zei burgemeester Bats. "Het advies is nog steeds om zo veel mogelijk thuis te blijven en drukte te vermijden. Ik roep dan ook iedereen op om dichtbij huis te gaan schaatsen."

De schaatskoorts in Nederland beperkt zich niet alleen tot natuurijs. Volgens schaatsbond KNSB zijn er vanmiddag 46 ijsbanen geopend voor publiek. De geopende ijsbanen zitten verspreid over heel Nederland. Alleen in de provincies Flevoland, Noord-Brabant en Limburg zijn geen bij de schaatsbond aangesloten banen waarop geschaatst kan worden.

Ook op de Loosdrechtse Plassen was het druk. Volgens de Loosdrechtse ijsclub is het ijs nog onbetrouwbaar. "We roepen mensen op om vooral niet massaal naar Loosdrecht te komen", zei voorzitter Len Veerman tegen NH Nieuws. "Het ijs is nog verre van betrouwbaar. Daar komt nog eens bij dat de zon momenteel vol op het ijs staat. Het is echt nog te gevaarlijk. Het kraakt en op sommige plekken ligt water op het ijs." Volgens Veerman zakten er vanochtend dan ook meerdere mensen door het ijs. Zo zag het er vanochtend uit bij Nannewiid, in Friesland. Veel recreanten, maar ook schaatsers in voorbereiding op het mogelijke NK:

Ondanks waarschuwingen veel schaatspret in Nederland - NOS

De wegen naar de Loosdrechtse en de Ankeveense plassen stonden vanochtend helemaal vol met auto's. De gemeente Wijdemeren nam extra maatregelen om de drukte het hoofd te bieden. Zo werden wegen afgesloten, werd eenrichtingsverkeer ingesteld en gold op sommige plekken parkeerverboden. IJsmeester Veerman legde uit dat er nog geen banen zijn uitgezet. "We snappen als geen ander dat mensen heel graag willen schaatsen en daarom houden we het ijs ook scherp in de gaten. Als het veilig kan, laten we dat natuurlijk meteen weten. Dan zetten we ook een baan uit, maar dat kan nu nog niet". Daar waren lang niet alle schaatsers het mee eens. "De kwaliteit van het ijs grenst aan perfectie: dik en glad", zei een van de schaatsers op de Vuntusplas in Oud-Loosdrecht.

Drukte bij de Loosdrechtse plassen - ANP

Ook schaatsers op het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer in Groningen werd gewaarschuwd. De politie zei tegen RTV Noord dat de eerste ongelukken al waren gebeurd. Het ijs is op veel plekken nog te dun. "Het ijs is onveilig. Mensen zakken door het ijs, maar bezeren zich vooral doordat het op veel plekken te glad en te waterig is. Meerdere mensen zijn vandaag op een nare manier ten val gekomen." In Friesland waarschuwde ijsmeester Sytse Kroes van De Friesche IJsbond voor overmoed. "We hebben er vannacht een centimeter ijs bij gekregen, maar het gaat niet zo hard als we zouden willen", zei hij tegen Omrop Fryslân. Toch werd ook in Friesland volop geschaatst. Zoals op delen van de Elfstedenroute, op het IJsselmeer en op het Tjeukemeer. Kroes: "Dat zijn we wel gewend. De eersten zijn er altijd heel snel bij. Maar als het ijs één persoon kan dragen, dan nog niet direct tien. Met mijn verantwoordelijk kan ik het absoluut niet aanraden om nu te schaatsen op zulke plekken."

Zakkend water Waterschappen in Gelderland waarschuwden mensen voor schaatsen bij de rivieren. Het water in de grote rivieren daalt snel en het water in de uiterwaarden van de rivieren zakt mee. "Daardoor komt er lucht onder het ijs", zei Arjan Verboom van Waterschap Vallei en Veluwe tegen Omroep Gelderland. Volgens hem kan dat levensgevaarlijke situaties veroorzaken. Tegen die daling is niks te doen. "Gisteren was de waterstand van de Rijn bij Lobith nog 14,53 meter boven NAP. Vanmorgen was dat al 13,93. Maandag verwachten we rond 11 meter boven NAP te zitten."