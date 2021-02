'Sneeuwpret lijkt mentale zuurstof waar we laatste tijd naar op zoek waren'

Door de coronacrisis komen we in veel basisbehoeftes tekort, gaat Edriouch verder. "Het sociale contact, het kunnen doen wat je zelf wil. Die dingen zijn in gevaar gekomen door de coronamaatregelen. Een van die basisbehoeftes is ook kunnen spelen, iets wat veel volwassenen niet meer zoveel doen. Dat zijn veel mensen deze week weer spontaan gaan doen", zegt Edriouch.

We zijn weer naar buiten gegaan, hebben veel daglicht gezien en bewogen in de sneeuw. Dat zijn allemaal factoren waarvan we weten dat ze een positief effect hebben, legt gezondheidszorgpsycholoog Najla Edriouch uit, die op YouTube tips geeft over mentale gezondheid. Daarnaast geeft het zien van sneeuw ook al een fijn gevoel. "Sneeuw triggert bij veel mensen nostalgische herinneringen uit de jeugd. Daardoor maak je automatisch een positieve koppeling."

Merk jij het ook? Dat je een mentale boost hebt gekregen de afgelopen dagen? Misschien heb je wel iets meer energie? Dan ben je niet de enige. De sneeuwpret heeft namelijk een positief effect gehad op onze mentale gesteldheid tijdens deze coronacrisis. "Veel mensen zijn opgelucht en opgewekt. Het lijkt erop dat de sneeuw de zuurstof is waar we al heel lang naar op zoek waren", zegt psycholoog Hermanja Hage-Kok.

Naar buiten gaan en dingen met elkaar doen, is inderdaad heel belangrijk, zegt psycholoog Hage-Kok. "Met elkaar bewegen is fysiek en mentaal goed voor je. De sneeuw verbindt: je ziet kinderen sleeën, volwassenen een sneeuwballengevecht houden en ouderen schaatsen. Alle leeftijdsgroepen in de hele samenleving delen het plezier."

De lockdown heeft ons over het algemeen moe en wanhopig gemaakt, zegt Hage-Kok. "We zijn terechtgekomen in een fase waar we maar niet uitkomen. De sneeuw is een lichtpuntje, een soort van hoop. Nu hebben mensen een reden om naar buiten te gaan."

Genieten van kleine dingen

Edriouch wijst erop dat mensen voor de coronacrisis eerder geluk zochten in grootse dingen. "Je moest op wintersport, op zonvakantie, een groots verjaardagsfeest geven, spectaculaire etentjes hebben. Nu kan dat allemaal niet. We worden gedwongen om ons geluk te halen uit de kleine dingen in het leven."

Dat zag je ook al vorig jaar, in de eerste lockdown. "Mensen genoten opeens weer van puzzelen, bakken, wandelen. Maar op een gegeven moment is dat ook niet meer nieuw, raak je ook daarbij in een sleur en wil je afwisseling. Dat halen mensen normaal uit vakanties en het vieren van feestdagen. Bij gebrek daaraan haalt zo'n sneeuw je weer even uit die sleur."