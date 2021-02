Google verwijdert advertenties slotenmakers

In vier landen waaronder Nederland heeft Google alle advertenties voor slotenmakers verwijderd van zijn zoekmachine. Te vaak verschijnen malafide bedrijven bovenaan de resultaten, zegt een woordvoerder van de internetgigant.

De maatregel is vannacht ingegaan. Wie zoekt op de term 'slotenmaker', krijgt niet meer automatisch een aantal advertenties te zien boven de reguliere zoekresultaten.

De maatregel is genomen in Nederland, België, Duitsland en Zweden. Volgens de Google-woordvoerder is gebleken dat die landen relatief vaak te maken hebben met misstanden in de slotenmakersbranche.

Oplichters

Google baseert zich bij de rangschikking van advertenties op hoeveel een bedrijf daarvoor betaalt. Consumentenorganisaties wijzen er geregeld op dat dit mensen kan leiden naar oplichters, die bovendien vaak gebruikmaken van slinkse trucs om bovenaan de resultatenlijst te komen.

Dit is bijvoorbeeld een probleem in de slotenmakersbranche. Bedrijven maken misbruik van het feit dat mensen die een slotenmaker nodig hebben vaak haast hebben. Ze vragen dan torenhoge prijzen.

Onduidelijk is nog hoelang de maatregel zal duren. De Belgische staatssecretaris De Bleeker voor Consumentenbescherming zegt dat er wordt gedacht aan een systeem waarbij alleen gecertificeerde slotenmakers kunnen adverteren via Google.