KNVB vervroegt eredivisieduels vanwege te verwachten extreme kou

Bekijk in de afbeelding hieronder hoe de speelronde er nu uitziet.

Na de sneeuw is de verwachte kou de volgende boosdoener voor de KNVB. De voetbalbond heeft besloten om de vier eredivisieduels van komende zaterdag, wanneer er extreme kou wordt verwacht, te vervroegen.

De KNVB laat weten dat er normaal gesproken bij een verwachte gevoelstemperatuur van -15 graden of lager wordt gekeken of de wedstrijden doorgang kunnen vinden of dat de aanvangstijden aangepast kunnen worden.

Omdat de mogelijkheid bestaat dat de gevoelstemperatuur zaterdag later op de avond de -15 graden kan benaderen, vangen de wedstrijden eerder aan.