Bos moet het na eerste dag WK skeleton doen met veertiende plaats

Kimberley Bos - NOS

Kimberley Bos doet bij de WK skeleton - zoals ze zelf al voorspelde - niet mee om de prijzen. In het Duitse Altenberg kwam de Nederlandse op de eerste dag niet verder dan de veertiende plaats. Bos was dit wereldbekerseizoen goed voor drie zilveren en twee bronzen medailles, maar met de baan in Altenberg met de gevaarlijke Kreisel-bocht heeft ze nog niet genoeg ervaring. "Dat werkt in mijn nadeel, ik zit de Duitsers nog niet op de hielen hier", zei ze daar eerder over. Duitse Lölling gaat aan kop Na de eerste run bezette Bos de twaalfde plaats, maar in de tweede run viel ze terug naar de veertiende plaats. Ze staat 1,98 seconde achter op de Duitse koploper en wereldkampioene van 2017, Jacqueline Lölling.

Als Bos haar doelstelling wil halen - een plek in de toptien - zal ze vrijdag in de derde en vierde run flink aan de bak moeten. Kreisel-bocht De baan in Altenberg staat bekend als een van de moeilijkste banen, ook voor de bobsleers. Ivo de Bruin kantelde afgelopen zondag in de tweemansbob nog in de Kreisel-bocht en kwam ondersteboven beneden.